Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости вчера в 01:00
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:37, Вашингтон
Политика
В Госдуме началась встреча российских и грузинских парламентариев
Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".
Обновлено в 07:22
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Игры
Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви
Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты
Специалисты назвали топ-три продуктов, которые способствуют образованию тромбов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию
Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено в 07:20
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Экономика
Пенсионные накопления россиян снова заморозили
Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Происшествия
Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав
По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.
Обновлено в 09:28
Политика
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили
Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Интернет
Хакеры могут манипулировать медиафайлами WhatsApp и Telegram
Злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение для получения доступа к медиафайлам мессенджеров WhatsApp и Telegram.
Обновлено в 06:41
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:24
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Под Воронежем ребенок погиб в карьере
Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Музыка
Тереза Мэй станцевала под хиты АВВА и попала на видео
Мэй присутствовала на фестивале "Хенли". Танцы премьер-министра Великобритании Тереза Мэй попали на видео очевидцев.
Обновлено в 09:03
Спорт
Минибаев и Бондарь завоевали серебро ЧМ в прыжках в воду с вышки
Китайские спортсмены Цао Юань и Чэнь Айсэнь стали победителями в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Наука
Россиян попросили воздержаться от поедания насекомых
Обновлено в 07:02
Происшествия
Девять человек стали жертвами крушения самолета в Швеции
В настоящее время выяснятся причины произошедшего. Известно, что крушение самолета произошло после взлета.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба
Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:00
Политика
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Турчинов рассказал, как Украина может уничтожить Крымский мост
Крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост, утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Обновлено в 09:08