Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости вчера в 01:00

Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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Немецкие инвестиции в экономику РФ побили очередной рекорд вопреки санкциям

ФАНвчера в 05:34

Санкции не помешали Германии поставить рекорд по инвестициям в Россию

Красная веснавчера в 03:36

Немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

Аргументы и Фактывчера в 06:02

Инвесторы из Германии рекордно вложились в экономику России

Газета.Ruвчера в 10:07

Германия инвестировала в российскую экономику €1,7 млрд

Метагазетавчера в 05:30

Немцы вопреки всем санкциям наращивают инвестиции в Россию

АБНвчера в 03:32

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

РИА Новостивчера в 01:00
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Политика

В Госдуме началась встреча российских и грузинских парламентариев

Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".
Обновлено в 07:22
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Сбербанка

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви

Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Здоровье

Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты

Специалисты назвали топ-три продуктов, которые способствуют образованию тромбов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию

Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено в 07:20
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Экономика

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Происшествия

Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав

По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.
Обновлено в 09:28
Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Экономика

Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма

Обновлено в 08:40
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Интернет

Хакеры могут манипулировать медиафайлами WhatsApp и Telegram

Злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение для получения доступа к медиафайлам мессенджеров WhatsApp и Telegram.
Обновлено в 06:41
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Обновлено в 09:24
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Под Воронежем ребенок погиб в карьере

Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Музыка

Тереза Мэй станцевала под хиты АВВА и попала на видео

Мэй присутствовала на фестивале "Хенли". Танцы премьер-министра Великобритании Тереза Мэй попали на видео очевидцев.
Обновлено в 09:03
Спорт

Минибаев и Бондарь завоевали серебро ЧМ в прыжках в воду с вышки

Китайские спортсмены Цао Юань и Чэнь Айсэнь стали победителями в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Наука

Россиян попросили воздержаться от поедания насекомых

Обновлено в 07:02
Происшествия

Девять человек стали жертвами крушения самолета в Швеции

В настоящее время выяснятся причины произошедшего. Известно, что крушение самолета произошло после взлета.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба

Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:00
Политика

Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Турчинов рассказал, как Украина может уничтожить Крымский мост

Крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост, утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Обновлено в 09:08
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