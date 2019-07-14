Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00

Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Инвесторы из Германии рекордно вложились в экономику России

Газета.Ru10:07

Санкции не помешали Германии поставить рекорд по инвестициям в Россию

Красная весна03:36

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

РИА Новости01:00

Немецкие инвестиции в экономику РФ побили очередной рекорд вопреки санкциям

ФАН05:34

Германия инвестировала в российскую экономику €1,7 млрд

Метагазета05:30

Немцы вопреки всем санкциям наращивают инвестиции в Россию

АБН03:32

Немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

Аргументы и Факты06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Политика

В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии

Обновлено в 07:45
Космос

В Galileo сообщили о сбое навигационной спутниковой системы

Обновлено в 10:30
Политика

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — девятый

Обновлено в 10:42
Политика

Кикабидзе опроверг слухи о тайных концертах в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию и его тайных выступлениях в России.
Обновлено вчера в 11:29
Музыка

Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге

Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ

Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки.
Обновлено в 10:08
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика

В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект

Обновлено в 08:02
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Общество

Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году

Обновлено в 07:30
Экономика

«Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев банка

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 10:42
Происшествия

У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6

Обновлено в 04:39
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

Обновлено в 02:19
Путешествия

У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами

Обновлено в 10:17
Происшествия

Автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов на Украине

Обновлено в 09:44
Экономика

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Алла Довлатова трогательно поздравила сына с днем рождения

Телеведущая трогательно поздравила единственного сына Павла с днем рождения, опубликовав архивный снимок с новорожденным в Instagram.
Обновлено в 08:38
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Общество

Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Обновлено в 09:23
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика

The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное