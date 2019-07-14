Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Космос
В Galileo сообщили о сбое навигационной спутниковой системы
Обновлено в 10:30
Политика
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве
По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — девятый
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Политика
Кикабидзе опроверг слухи о тайных концертах в России
Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию и его тайных выступлениях в России.
Обновлено вчера в 11:29
Музыка
Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ
Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки.
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Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
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Происшествия
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Политика
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект
Обновлено в 08:02
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
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Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Экономика
«Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев банка
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 10:42
Происшествия
У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6
Обновлено в 04:39
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком
Обновлено в 02:19
Путешествия
У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами
Обновлено в 10:17
Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Алла Довлатова трогательно поздравила сына с днем рождения
Телеведущая трогательно поздравила единственного сына Павла с днем рождения, опубликовав архивный снимок с новорожденным в Instagram.
Обновлено в 08:38
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
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Общество
Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55