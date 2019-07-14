Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00

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Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
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Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

РИА Новости01:00
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Общество

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NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
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Прогулочная яхта затонула после столкновения с теплоходом на Волге

Пассажирский теплоход "Алексей Толстой" столкнулся с прогулочной яхтой "Потудань" на Волге в Мышкинском районе Ярославской области.
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Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
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Обновлено вчера в 04:28
Авто

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Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено вчера в 10:03
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Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
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Обновлено вчера в 23:56
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На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

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Обновлено вчера в 22:24
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Технологии

В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500

Обновлено 12 июля в 18:15
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Как правильно загадать желание в полнолуние, чтобы оно сбылось

Как утверждает специалист по влиянию звезд на человека, желание нужно загадать сразу же после полнолуния, пишет «МК в Волгограде.ру».
Обновлено в 01:51
Происшествия

Мать обвиняемого в убийстве стюардессы назвала сына ласковым

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Австралии

Обновлено в 02:20
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Общество

Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт

В сухом остатке будущее Барнаула выглядит так: меньше деревьев и парков, нет новых спортивных объектов, развитие промышленности под вопросом.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Разин рассказал подписчикам о негативном отношении к Кудрявцевой

Обновлено в 01:55
Происшествия

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Обновлено вчера в 22:06
Политика

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Обновлено 12 июля в 10:08
Теннис

Колумбийцы Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в парном разряде

Определились победители Уимблдонского теннисного турнира в мужском парном разряде. Ими стали колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара.
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На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области

На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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