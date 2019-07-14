Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
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Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 11 июля в 18:00
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Прогулочная яхта затонула после столкновения с теплоходом на Волге
Пассажирский теплоход "Алексей Толстой" столкнулся с прогулочной яхтой "Потудань" на Волге в Мышкинском районе Ярославской области.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества
Обновлено вчера в 20:56
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Авто
Рендер DeLorean DMC-12 появился в интернете
TheSketchMonkey представил, как мог бы выглядеть легендарный DMC-12, если он получил новое поколение в 21 веке.
Обновлено вчера в 04:28
Авто
УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»
Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье
В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Хоккей
«Сент-Луис» продлил контракт с голкипером Биннингтоном
Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон продлил контракт с командой.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Технологии
В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500
Обновлено 12 июля в 18:15
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Как правильно загадать желание в полнолуние, чтобы оно сбылось
Как утверждает специалист по влиянию звезд на человека, желание нужно загадать сразу же после полнолуния, пишет «МК в Волгограде.ру».
Обновлено в 01:51
Происшествия
Мать обвиняемого в убийстве стюардессы назвала сына ласковым
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Общество
Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт
В сухом остатке будущее Барнаула выглядит так: меньше деревьев и парков, нет новых спортивных объектов, развитие промышленности под вопросом.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено 12 июля в 10:08
Теннис
Колумбийцы Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в парном разряде
Определились победители Уимблдонского теннисного турнира в мужском парном разряде. Ими стали колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара.
Обновлено вчера в 16:21
Экономика
На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области
На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13