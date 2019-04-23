Армия и оружие
Вооружённые силы Украины начали осваивать абордажный захват судовПрофиль 03:52
Бойцы ВСУ приступили к отработке абордажного захвата судов на воде. Фотографии учений опубликованы на странице 73-го морского центра специального назначения в Facebook.
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