Армия и оружие

Вооруженные силы Украины не откажутся от обстрелов ДонбассаКрасная весна 09:56

Обстрелы позиций вооруженных сил ЛНР и ДНР в Донбассе будут продолжены Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил министр обороны Украины Степан Полторак, его слова 21 июня приводит УНИАН.
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