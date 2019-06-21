Вооруженные силы Украины не откажутся от обстрелов ДонбассаКрасная весна 09:56

Обстрелы позиций вооруженных сил ЛНР и ДНР в Донбассе будут продолжены Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил министр обороны Украины Степан Полторак, его слова 21 июня приводит УНИАН.

Вооруженные силы Украины не откажутся от обстрелов Донбасса

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