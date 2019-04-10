Происшествия
«Вон у Пака уже отец умер»: адвокат Кокорина напомнила о кармеРамблер 08:42
Отец чиновника Минпромторга Дениса Пака умер из-за плохой кармы сына. Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявила адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова.
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Наука
Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего
Обновлено вчера в 03:14
Путешествия
АТОР назвала 10 самых дешевых пляжных туров на майские праздники
За тур в Болгарию и Черногорию придется отдать не менее 63,6 тыс. руб. Две последние строчки топ-10 бюджетных поездок заняли Хорватия и Испания, в которых отдых будет стоить от 74 тыс. руб. АТОР исследовала туры, в которые включен авиаперелет туда и обратно для двух взрослых, трансфер, медстраховка, а также проживание в отеле десять ночей.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
НАТО отказалась участвовать в конференции по безопасности в Москве
Североатлантический альянс получил от России приглашение на 8-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля, но отказался от участия в ней.
Обновлено в 10:08
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
В Кремле прокомментировали предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование в предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко образа российского лидера Владимира Путина, передает «РИА Новости».
Обновлено в 05:53
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Авто
Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети
Предположительно, внешность обновленного Toyota Highlander унаследует дизайнерские черты от новых версий моделей компании.
Обновлено в 06:19
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Общество
Мантуров поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года
Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.
Обновлено в 09:53
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Футбол
Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Военный эксперт объяснил интерес Индии к российским танкам Т-90МС
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему Индия так заинтересована в российских танках.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Пугачева держит в секрете все детали юбилейного концерта
Алла Пугачева, которая через неделю выступит в Кремлевском дворце, держит в секрете программу своего концерта.
Обновлено в 09:21
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку
Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Кино
Сценарист Тима Бёртона пишет приквел «Бриолина»
Сценарий пишет Джон Огаст – соавтора картин Тима Бертона "Большая рыбы", "Чарли и Шоколадная фабрика", "Труп невесты", "Мрачные тени" и других.
Обновлено в 08:41
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»
Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
Обновлено в 02:21
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Футбол
Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».
Обновлено в 09:08
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
Обновлено вчера в 15:10
Гаджеты
Компания Hyundai превратила смартфоны в ключи зажигания
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Двенадцатилетняя внучка Веры Глаголевой дебютировала в кино
Внучка актрисы Веры Глаголевой, двенадцатилетняя Полина Симачева, дебютировала в кино.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии
Обновлено в 09:42