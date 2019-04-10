Происшествия

«Вон у Пака уже отец умер»: адвокат Кокорина напомнила о кармеРамблер 08:42

Отец чиновника Минпромторга Дениса Пака умер из-за плохой кармы сына. Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявила адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова.
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Адвокат Кокорина — журналисту: может, о карме подумаете? Вон у Пака отец умер

Чемпионат05:26

Адвокат Кокорина заявила, что ничего не знает об отце Пака

РЕН ТВ07:53

Адвокат Кокорина рассказала о смерти отца Пака из-за кармы

Вести.Ru05:56

Адвокат Кокорина: «Журналисты, у вас тоже есть карма. Вон у Пака уже отец умер»

Матч ТВ05:51

Адвокат Кокорина призвала журналистов позаботиться о карме

Газета.Ru05:50

Адвокат Кокорина — журналисту: Подумайте о своей карме, вот у Пака уже отец умер

Life.ru05:50

Адвокат Кокорина Стукалова: «Отец Пака не мертв»

Спорт-Экспресс07:59
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Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи

Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Происшествия

Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов

Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35

Обновлено в 04:03
Происшествия

В Москве подожгли автомобиль полиции, пока сотрудники были на задании

Обновлено в 08:17
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Пелагея вместе с двухлетней дочкой пришла поддержать мужа на хоккей

На фанатской страничке певицы в Instagram появилось сразу несколько снимков, где исполнительница запечатлена на трибунах и очень переживает за команду своего мужа.
Обновлено в 03:21
Общество

«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных

"Яндекс" и производитель корма для кошек и собак Purina открыли сервис для поиска пропавших домашних животных.
Обновлено в 07:06
Кино

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Авто

Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле

Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Третьяковке началась реставрация картины Репина

Обновлено в 08:31
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Авто

Названы самые популярные новые иномарки на рынке России

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив

Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео

Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Политика

WikiLeaks узнала о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

Масштабная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора.
Обновлено в 08:15
Общество

В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено в 07:43
Наука

Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру

Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Авто

АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации

Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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