Происшествия
«Вон у Пака уже отец умер»: адвокат Кокорина напомнила о кармеРамблер 08:42
Отец чиновника Минпромторга Дениса Пака умер из-за плохой кармы сына. Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявила адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова.
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи
Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
Обновлено в 04:03
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Пелагея вместе с двухлетней дочкой пришла поддержать мужа на хоккей
На фанатской страничке певицы в Instagram появилось сразу несколько снимков, где исполнительница запечатлена на трибунах и очень переживает за команду своего мужа.
Обновлено в 03:21
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
"Яндекс" и производитель корма для кошек и собак Purina открыли сервис для поиска пропавших домашних животных.
Обновлено в 07:06
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Авто
Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле
Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Третьяковке началась реставрация картины Репина
Обновлено в 08:31
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Авто
Названы самые популярные новые иномарки на рынке России
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив
Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
WikiLeaks узнала о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
Масштабная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора.
Обновлено в 08:15
Общество
В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Наука
Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру
Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26