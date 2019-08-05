Экономика

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия 19:15

2 фото
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Известия19:15

Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора зарплатного банка

РЕН ТВ17:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Гаджеты

Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа

У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Политика

Сенатор назвал плюсы для России от эмиграции половины жителей Украины

Демографическая ситуация в России улучшится благодаря массовой эмиграции жителей Украины, о которой ранее заявлял глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Экономика

«Р-фарм» теснит иностранцев

По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено 02 августа в 15:58
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар в «Сапсане»

В Тверской области произошёл пожар в поезде «Сапсан» во время движения с пассажирами. Об этом сообщил очевидец, передаёт ТАСС.
Обновлено в 17:54
Футбол

Шюррле: спасибо за радушный прием, «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в своём «инстаграме» поблагодарил московский клуб за тёплый приём.
Обновлено в 17:55
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено в 15:35
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Наука

Ученые определили состояние, которое предшествует раку

Обновлено в 01:14
Политика

Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Политика

США вводят новые санкции против России

Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.
Обновлено 02 августа в 09:01
Происшествия

Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Наука

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет

Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Единоборства

Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе

Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронен на городском кладбище в Петергофе.
Обновлено в 05:44
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Общество

Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Происшествия

Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде

Обновлено в 15:22
Футбол

«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в Суперкубке Англии

Обновлено в 12:23
Футбол

Ибрагимович продемонстрировал «удар ниндзя»

Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес

Подросшей дочери Кристины Орбакайте пророчат карьеру модели

Подписчики Орбакайте нахваливают наследницу певицы и пророчат ей модельное будущее, учитывая, что задатки для модельной фигуры у Клавы есть уже сейчас.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное