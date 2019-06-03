Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобилиMotor 09:50
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, который запустил в России фирменный сервис подписки на автомобили. Первое время пользователям будет доступен только Volvo XC60 в комплектации Inscription, за который ежемесячно нужно будет платить 59 500 рублей.
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Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Обновлено вчера в 11:02
Политика
В Лондоне готовятся к визиту Дональда Трампа
Перед ужином у Трампа состоится ланч с королевской семье, который пропустит герцогиня Сассекская Меган Маркл - принц Гарри, при этом, планирует присоединиться.
Обновлено в 03:02
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Футбол
Неймар даст показания по делу об изнасиловании на следующей неделе
Полиция находилась на базе национальной команды, готовящейся к Кубку Америки, 45 минут и ждала, когда Неймар подпишет бумагу о том, что он должен дать показания в участке в пятницу.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту нападения с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска
31-летний житель города Холмск обвиняется в покушении на убийство.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Экономика
Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено в 20:19
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Живые организмы на других планетах, скорее всего, выглядят как макароны, считают ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Дерзкий вызов»
В сети появился первый трейлер фильма "Дерзкий вызов". Ролик опубликован на YouTube-канале студии 20th Century Fox.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Общество
Жизнь в аренду. Почему молодежь отвергает ценности своих родителей и дедов
По данным каршер-компаний, большинство официально зарегистрированных клиентов сервиса составляет молодежь поколений Y и Z. Вряд ли это случайность: социологи, философы и финансовые аналитики Запада и России отмечают, что впервые за много тысячелетий эти юноши и девушки начинают отказываться от ценностей, что были фундаментом и мечтой для прежних поколений.
Обновлено в 14:46
Наука
В столице Болгарии археологи нашли крупное захоронение времен неолита
В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
Обновлено в 15:28
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах
Обновлено в 19:49
Кино
Юрий Лоза одобрил удаление гей-сцен из фильма об Элтоне Джоне
Российский музыкант и аналитик в сфере самого широкого спектра вопросов Юрий Лоза одобрительно отнесся к тому факту, что байопик о сэре Элтоне Джоне "Рокетмен" выходит в отечественный прокат с удалением ряда сомнительных сцен наркомано-содомической направленности.
Обновлено в 06:22
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Политика
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Общество
В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
Обновлено в 12:01
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой
Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую, по информации ряда южнокорейских СМИ, репрессировали за срыв ханойского саммита с США, появилась на публичном мероприятии в компании брата.
Обновлено в 19:36
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16
Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
Обновлено в 18:40
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07