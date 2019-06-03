Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобилиMotor 09:50
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, который запустил в России фирменный сервис подписки на автомобили. Первое время пользователям будет доступен только Volvo XC60 в комплектации Inscription, за который ежемесячно нужно будет платить 59 500 рублей.
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