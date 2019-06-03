Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобилиКоммерсантъ 13:15
Компания Volvo объявила о появлении в России сервиса подписки на автомобили Volvo Car Drive. Как сообщает шведский автопроизводитель, новая программа позволяет в течение года пользоваться новой машиной Volvo, которая стоит на учете в ГИБДД и застрахована по ОСАГО и КАСКО.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Авто
Volkswagen ID. R стал быстрейшим электрокаром Нюрбургринга
Volkswagen начал тестирование ID.R на Нюрбургринге в конце апреля с четкой целью: побить рекорд круга для электромобилей.
Обновлено в 09:37
Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет
Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже 3 июня подорожали на 17%, до 251 рубля 65 копеек.
Обновлено в 09:27
Политика
Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что крымский регион по праву является одним из духовных центров России.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Политика
Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи
Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Политика
Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль
Обновлено в 13:16
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Культура
BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Футбол
Катар примет клубные ЧМ в 2019 и 2020 году
Обновлено в 12:02
Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество
В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки
Обновлено в 10:12
Политика
США выдвинули ультиматум Евросоюзу из-за военных проектов
Власти США выдвинули ультиматум Евросоюзу в жесткой форме, по условиям которого европейская сторона в условиях российской угрозы может остаться без военной поддержки, если не даст доступ США к своим военным заказам.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Веганка лечилась от рака овощами и умерла
Обновлено в 13:47
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Хоккей
«Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен хоккеистами
Обновлено в 13:59
Авто
Brabus представил два внедорожника лимитированной серии G63
Brabus выпустил две лимитированные версии модели Mercedes-AMG G63, получившие тот же 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 12:11