Volvo запустила в России сервис подписки на автомобилиКоммерсантъ 13:15

Компания Volvo объявила о появлении в России сервиса подписки на автомобили Volvo Car Drive. Как сообщает шведский автопроизводитель, новая программа позволяет в течение года пользоваться новой машиной Volvo, которая стоит на учете в ГИБДД и застрахована по ОСАГО и КАСКО.

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

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