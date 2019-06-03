Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобилиКоммерсантъ 13:15

Компания Volvo объявила о появлении в России сервиса подписки на автомобили Volvo Car Drive. Как сообщает шведский автопроизводитель, новая программа позволяет в течение года пользоваться новой машиной Volvo, которая стоит на учете в ГИБДД и застрахована по ОСАГО и КАСКО.
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Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Коммерсантъ13:15

Сервис подписки Volvo Car Drive

Abiznews06:04

Volvo запустила сервис подписки на автомобили в РФ

Тарантас Ньюс07:16

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Ведомости07:01

Volvo запустила сервис подписки на автомобили в России

Автоновости дня06:59

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Motor09:50

Volvo Car Drive – первый в России сервис подписки

АвтоБизнесРевю06:00
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 23:32, Ашберн
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Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
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Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
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Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
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Галина Польских винит себя в трагедии с внуком

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