Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобилиАвтоновости дня 06:59
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive. Система позволит взять новый, уже зарегистрированный в ГИБДД и застрахованный по КАСКО автомобиль Volvo в долгосрочную аренду на срок до 12 месяцев.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Культура
Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Общество
РПЦ положительно оценила идею присваивать имена святых самолетам
РПЦ положительно оценила присвоения самолетам имен святых.
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Космос
Марсоход Curiosity показал облака на красной планете
NASA поделилось серией фотографий, сделанных с 7 по 12 мая черно-белыми навигационными камерами (Navcam) Curiosity, на которых роверу удалось запечатлеть облака на красной планете, плывущие примерно на высоте 31 километр.
Обновлено вчера в 11:32
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Здоровье
Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области
Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Санкт-Петербурге грабитель в маске напал на отделение банка
В Санкт-Петербурге грабитель в маске напал на отделение банка.
Обновлено в 15:48
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Экономика
Сбербанк заподозрил основателя Антипинского НПЗ в двойной бухгалтерии
Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия, рассказал Forbes бывший сотрудник Сбербанка (основной кредитор НПЗ), и подтвердил бывший топ-менеджер НПЗ.
Обновлено в 13:14
Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В орловской колонии умер 48-летний заключенный
30 мая в реанимационном отделении Ливенской ЦРБ умер 48-летний осужденный, отбывающий наказание в ИК-2 УФСИН России по Орловской области.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими
В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» и супруга экс-короля Малайзии, родила сына.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11