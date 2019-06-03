Volvo запустила в России сервис подписки на автомобилиАвтоновости дня 06:59

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive. Система позволит взять новый, уже зарегистрированный в ГИБДД и застрахованный по КАСКО автомобиль Volvo в долгосрочную аренду на срок до 12 месяцев.

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

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