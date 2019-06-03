Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобилиMotor вчера в 09:50
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, который запустил в России фирменный сервис подписки на автомобили. Первое время пользователям будет доступен только Volvo XC60 в комплектации Inscription, за который ежемесячно нужно будет платить 59 500 рублей.
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Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Япония возобновляет полеты F-35
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
При разгоне протестующих в Судане погибли более 35 человек
Обновлено вчера в 20:59
Теннис
Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 15:43
Общество
В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Умер раненый украинскими полицейскими мальчик
В городе Переяслав–Хмельницкий умер мальчик, раненый 1 июня двумя пьяными полицейскими, которых заподозрили в умышленном нанесении ребенку тяжких телесных повреждений.
Обновлено вчера в 13:56
Здоровье
В США женщина родила после смерти и снова ожила
Обновлено в 01:31
Гаджеты
IPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памяти
Обновлено вчера в 12:46
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Авто
Австралийские полицейские пересядут на электрокары Tesla
Автомобили на электротяге Tesla Model X станут исполнять функции патрульной машины в рамках программы, которая подразумевает в ближайшее время пересадить всех австралийских полицейских на «технологичные авто».
Обновлено в 00:45
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции
Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Транспорт
«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам
В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
Обновлено в 02:02
Политика
В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46
Единоборства
Энтони Джошуа был нокаутирован в спарринге, был не готов к бою?
WBN сообщает, что по имеющейся у них информации чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа побывал в тяжелом нокауте во время спарринга в ходе подготовки к поединку 1 июня против Энди Руиса-младшего, а его отец Роберт Джошуа по этой причине хотел, чтобы бой был отменен.
Обновлено в 02:22
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон
Обновлено в 00:23
Здоровье
Сладости и газировку в Англии будут продавать в устрашающей упаковке
Сладости, чипсы и газированные напитки в Соединенном Королевстве могут начать продаваться в такой же устрашающей упаковке, ка Для борьбы с эпидемией ожирения их ведущие производители - крупные продовольственные бренды будут вынуждены отказаться от своего яркого дизайна, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 01:21
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено вчера в 11:42
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Здоровье
Текслер выделил деньги на ремонт поликлиники в Южноуральске
Обновлено в 01:43
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02