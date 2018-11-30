Кино
«Волшебник страны Оз» возглавил список самых влиятельных фильмов
«Волшебник страны Оз» возглавил список самых влиятельных фильмовГазета.Ru06:53
Итальянские ученые вычислили наиболее влиятельные картины за всю историю кинематографа. Ими оказались лента "Волшебник страны Оз", снятая Виктором Флемингом в 1939 году, а также "Звездные войны" Джорджа Лукаса и "Психо" Альфреда Хичкока. Почему - рассказывает "Газета.Ru".
Газета.Ru06:53
Оценить
19 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Кино
Netflix закрыл сериал «Сорвиголова» после третьего сезона
Стриминговый сервис Netflix принял решение закрыть сериал «Сорвиголова» после третьего сезона, сообщает издание Variety.
Обновлено в 06:04
Кино
Киностудия Disney выпустила трейлер «Звездных войн» для детей
Disney выложила в интернет трейлер к серии короткометражек для детей Star Wars Galaxy of Adventures.
Обновлено в 05:57
Кино
Режиссеры «Войны бесконечности» подтвердили смерть Локи
Обновлено в 06:58
Кино
Тому Хэнксу предложили роль отца Пиноккио
Обновлено в 07:38
Кино
Четыре российских фильма номинированы на «Азиатский Оскар»
На премию "За культурное разнообразие" претендует картина "Царь-птица" якутского режиссера Эдуарда Новикова, а главный приз в категории "Лучшая актриса" может получить Самал Еслямова за работу в фильме Сергея Дворцевого "Айка".
Обновлено в 07:02
Кино
Телекомикс «Проповедник» продлен на четвертый сезон
Новость, которая особо выгодно и отрадно смотрится на фоне череды сообщений о массовом закрытии телекомиксов на Netflix: отличный чернушный "Проповедник" получил от AMC одобрительную отмашку на четвертый сезон.
Обновлено в 05:55
Кино
В Антверпене пройдет первая выставка Ларса фон Триера
"Алмаз, который будет представлен на выставке, был огранен в Антверпене", - добавил продюсер.
Обновлено в 01:52
Кино
Прилучный рассказал о съемках четвертого сезона «Мажора»
Обновлено в 06:11
Кино
Мединский рассказал о финансах для фильма «Крымский мост»
Ранее News.ru писал о том, что глава Минкультуры Владимир Мединский рассказал о новых задачах, которые ведомство поставит перед Фондом кино.
Обновлено в 02:52
Кино
Фильм Лозницы о Донбассе получил приз Каирского кинофестиваля
Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил "Серебряную пирамиду" на Каирском международном кинофестивале, передает ТАСС.
Обновлено в 03:23
Кино
Warner Bros. снимет фильм о супергерое Синем Жуке
Компания Warner Bros. работает над фильмом о Синем Жуке, одном из героев комиксов DC.
Обновлено в 06:38
Кино
Режиссёры «Мстителей» станут гостями The Game Awards 2018
Основатель и ведущий церемонии The Game Awards Джефф Кейли поделился в Твиттере списком некоторых звёздных гостей мероприятия.
Обновлено в 05:09
Кино
В Мурманске открылся зимний кинотеатр под открытым небом
29 ноября в центре города состоялось открытие кинотеатра под открытым небом.
Обновлено в 06:37
Кино
Капитан Марвел не будет убивать Таноса в новом фильме о Мстителях
Обновлено в 05:32
Кино
В прокате — «Хроники хищных городов», новый проект Питера Джексона
Главные роли сыграли исландка Гера Хилмар и ирландец Роберт Шиэн. Единственная настоящая звезда — Хьюго Уивинг, незабвенный агент Смит.
Обновлено в 06:12