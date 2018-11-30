Кино

«Волшебник страны Оз» возглавил список самых влиятельных фильмов
Газета.Ru
06:53

Итальянские ученые вычислили наиболее влиятельные картины за всю историю кинематографа. Ими оказались лента "Волшебник страны Оз", снятая Виктором Флемингом в 1939 году, а также "Звездные войны" Джорджа Лукаса и "Психо" Альфреда Хичкока. Почему - рассказывает "Газета.Ru".
Газета.Ru06:53

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«Волшебник страны Оз» возглавил список самых влиятельных фильмов

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«Волшебник страны Оз» возглавил список самых влиятельных фильмов в истории

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Альфред Хичкок
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Британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист. До 1939 года работал в Великобритании, затем - в США. Хичкок - кинорежиссёр, творчество которого прежде всего связано с жанром «триллер» и с понятием «саспенс».
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