Итальянские ученые вычислили наиболее влиятельные картины за всю историю кинематографа. Ими оказались лента "Волшебник страны Оз", снятая Виктором Флемингом в 1939 году, а также "Звездные войны" Джорджа Лукаса и "Психо" Альфреда Хичкока. Почему - рассказывает "Газета.Ru".

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