Политика
Стало известно, почему Авена и Воложа не было на встрече с Путиным
Стало известно, почему Авена и Воложа не было на встрече с ПутинымФАН10:35
Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож не смог посетить состоявшуюся в среду встречу президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса, так как находится в отъезде.
ФАН10:35
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с чего всё началось
В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.РБК08:15
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Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 26 декабря поднялась более чем на 5% и превысила $53 за баррель.
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Владимир Путин заявил о ключевой роли бизнеса в реализации нацпроектов
Президент Владимир Путин в преддверии Нового года провел традиционную встречу с представителями предпринимательского сообщества, в ходе которой заявил о ведущей роли крупного бизнеса в реализации национальных проектов.
Обновлено в 10:13
Общество
Власти Петербурга сообщили о прекращении голодовки строителями метро
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Обновлено в 13:50
Общество
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Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия.
Обновлено в 12:22
Общество
«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей
Обновлено в 07:22
Политика
Рэперу Элджею запретили въезд на Украину на три года
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
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По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
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Обновлено в 12:40
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Обновлено в 05:52
Армия и оружие
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков
На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
Происшествия
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Обновлено в 11:58
Политика
Глава Росгвардии поблагодарил Навального за дачу без Сталина
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его дача не имеет никакого отношения к даче Микояна, как говорил в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 14:49
Футбол
Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»
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Политика
Петр Порошенко отменил военное положение на Украине
Лишь агрессивные действия России вместе с адекватной реакцией Украины и введение военного положения привлекли к этой проблеме надлежащее внимание всей мировой дипломатии.
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Обновлено в 11:01
Политика
Путин встретится в Кремле с представителями российских деловых кругов
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщила пресс-служба Кремля.
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Обновлено в 08:03
Политика
СНБО Украины утвердил новые санкции против России
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 12:29
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Медведева рассказала, что ее бесит в мужчинах
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих приоритетах в плане отношений с противоположным полом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:43