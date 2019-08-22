В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Девочку искали круглосуточно, в итоге она отозвалась на голос.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Политика Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Происшествия В Чечне на газовой заправке произошел взрыв Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.

Космос Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".

Происшествия Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Политика ГБР вызвало Порошенко на допрос 3 сентября Государственное бюро расследований (ГБР) проведёт допрос экс-президента Украины Петра Порошенко 3 сентября.

Общество Роскачество назвало модели небезопасных чайников Эксперты Роскачества протестировали 30 моделей чайников от 23 производителей и выявили наименее качественные и безопасные из них.

Технологии Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.

Музыка Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.

Транспорт Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.

Энергетика РБК: Треть доходов бюджета России связана с нефтью и газом При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.

Шоу-бизнес Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.

Футбол Экс-футболист сборной Ганы Агого скончался в возрасте 40 лет Бывший футболист сборной Ганы и английского "Ноттингем Форест" Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.

Кино Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Киберспорт В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.

Политика В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.

Авто Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.