Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочкуРБК вчера в 17:03
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Девочку искали круглосуточно, в итоге она отозвалась на голос.
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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
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Роскачество назвало модели небезопасных чайников
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Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.
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Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.
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Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
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Экс-футболист сборной Ганы Агого скончался в возрасте 40 лет
Бывший футболист сборной Ганы и английского "Ноттингем Форест" Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.
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Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
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Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.
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«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
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Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия
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