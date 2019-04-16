Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДОРоссийская газета 07:43
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Футбол
Массимилиано Аллегри: хочу продолжать работать с «Ювентусом»
Туринцы проиграли дома "Аяксу" 1:2 и завершили борьбу. Тем не менее главный тренер Массимилиано Аллегри намерен работать с "Юве" и дальше.
Обновлено в 19:57
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Культура
Главный музыкант Кобзона вспомнил про его общение с Шамилем Басаевым
Про себя Алексей Евсюков говорит: «Я был просто партнером Кобзона».
Обновлено в 11:41
Футбол
Игрок «Вест Хэма» дисквалифицирован за оскорбление допинг-офицеров
Полузащитник лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Роберт Снодграсс дисквалифицирован на одну встречу за оскорбления в адрес допинг-офицеров 6 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:58
Экономика
Прогноз на годы: через шесть лет пенсии россиян вырастут на 39,4%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018-го, прогнозируют в Минэкономразвития.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Экономика
Минфин предложил ограничить права банков по черным спискам клиентов
Минфин представил на общественное обсуждение поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований, по которым банки могут отказать клиенту в проведении банковской операции.
Обновлено в 15:38
Общество
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Ани Лорак презентовала новый клип
Ани Лорак презентовала видеоклип к песне «Я тебя ждала». Певица отмечает, что эта песня создана на основе ее личных переживаний.
Обновлено в 07:23
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Политика
Порошенко пообещал разогнать всех губернаторов
Президент Украины Петр Порошенко пообещал уволить всех губернаторов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.
Обновлено в 19:00
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Наука
Впервые в мире живое сердце напечатали на 3D-принтере
Обновлено в 02:47
Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза
Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Футбол
Гвардиола рассказал, зачем пришел в «Манчестер Сити»
Испанский тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, зачем он пришел работать в эту команду.
Обновлено в 15:59
Космос
Новый скафандр разработают для российских космонавтов
С прошлого года российские члены экипажа МКС выходят в открытый космос в скафандре «Орлан-МКС», однако он не предназначен для использования на поверхности планет.
Обновлено в 19:09
Транспорт
В России планируют ввести платные перекрестки
Как сообщает РИА «Новости», в Национальной технологической инициативе «Автонет» предложили в 2020 году ввести плату за проезд перекрестка или конкретного участка дороги в определенные часы.
Обновлено в 02:10
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
Обновлено в 11:56
Политика
Позором назвали слова украинского ведущего о пожаре в соборе Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:58
Авто
«АвтоВАЗ» готовит Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» действительно работает над новой версией хэтчбека LADA XRay с вариатором, об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель, которое появилось 15 апреля в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:19