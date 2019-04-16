Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДОРоссийская газета 07:43

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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Москалькова приветствовала освобождение Варвары Карауловой

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Москалькова прокомментировала УДО Карауловой

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Варвару Караулову досрочно выпустили на волю

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Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

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Как расследовали дело Варвары Карауловой

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Варвара Караулова: Уехать в Сирию - самая большая глупость в моей жизни

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Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой

Эхо Москвы11:05
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Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.
Обновлено в 23:02
Политика

FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях

Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
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Здоровье

Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной

Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.
Обновлено в 07:28
Наука

Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
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Наука

Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере

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Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Космос

Зонд Cassini запечатлел тысячелетние озера на Титане

Обновлено в 10:01
Авто

Вот почему владельцы Toyota RAV4 не спешат продавать свои автомобили!

Toyota RAV4 на протяжении многих лет является бестселлером японского автогиганта.
Обновлено в 22:30
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено в 03:55
Политика

Песков: Путин пока не собирается в Нормандию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Хоккей

Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли

Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Происшествия

В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело

Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Общество

Королевский пилот уволился из-за капризов Меган Маркл

Личный пилот герцогов Сассекских уволился из-за того, что его использовали как «круглосуточную службу доставки еды».
Обновлено в 11:38
Культура

Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода

Обновлено в 09:47
Происшествия

На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке

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Происшествия

Неизвестный открыл огонь по прохожим близ ТЦ в штате Теннеси

Преступник открыл огонь возле торгового центра, расположенного рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннеси, передает Fox News.
Обновлено в 23:20
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту

Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено в 11:11
Политика

МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию

В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Политика

Донбасс ждет российских паспортов

Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки

Обновлено в 23:07
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Хоккей

Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»

Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:47
Политика

«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве России

Обновлено в 20:33
Армия и оружие

Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»

Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
Обновлено в 03:29
Общество

Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении пляжа в Приморье

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора ищет виновных в загрязнении угольной пылью акватории и береговой полосы в районе пляжа Прикумский в Находкинском районе Приморья, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:22
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
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На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

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Казинс получил травму мышцы бедра

Центровой «Уорриорз» Демаркус Казинс получил травму четырехглавой мышцы левого бедра во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Клипперс» (131:135).
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления

Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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