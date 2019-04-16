Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДОРоссийская газета 07:43
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.
Обновлено в 23:02
Политика
FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях
Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
Обновлено в 18:29
Здоровье
Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной
Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.
Обновлено в 07:28
Наука
Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Наука
Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере
Обновлено в 05:00
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Космос
Зонд Cassini запечатлел тысячелетние озера на Титане
Обновлено в 10:01
Авто
Вот почему владельцы Toyota RAV4 не спешат продавать свои автомобили!
Toyota RAV4 на протяжении многих лет является бестселлером японского автогиганта.
Обновлено в 22:30
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено в 03:55
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Происшествия
В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело
Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Общество
Королевский пилот уволился из-за капризов Меган Маркл
Личный пилот герцогов Сассекских уволился из-за того, что его использовали как «круглосуточную службу доставки еды».
Обновлено в 11:38
Культура
Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода
Обновлено в 09:47
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено в 22:42
Происшествия
Неизвестный открыл огонь по прохожим близ ТЦ в штате Теннеси
Преступник открыл огонь возле торгового центра, расположенного рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннеси, передает Fox News.
Обновлено в 23:20
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту
Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено в 11:11
Политика
МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию
В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Политика
Донбасс ждет российских паспортов
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки
Обновлено в 23:07
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Хоккей
Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»
Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»
Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
Обновлено в 03:29
Общество
Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении пляжа в Приморье
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора ищет виновных в загрязнении угольной пылью акватории и береговой полосы в районе пляжа Прикумский в Находкинском районе Приморья, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:22
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Баскетбол
Казинс получил травму мышцы бедра
Центровой «Уорриорз» Демаркус Казинс получил травму четырехглавой мышцы левого бедра во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Клипперс» (131:135).
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления
Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 22:19