Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государстваРИА Новости 05:18

Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина за статус «ВКонтакте» про Путина (часть 3 статьи 20.1 КоАП, неуважение к власти). Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Протокол на Шадрина составили в середине мая.

с чего всё началось

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

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