Суд оштрафовал жителя Вологодской области за оскорбление государстваАргументы и Факты 07:05

Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина за статус «ВКонтакте» про Путина (часть 3 статьи 20.1 КоАП, неуважение к власти). Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Протокол на Шадрина составили в середине мая.

с чего всё началось

Постановление еще не вступило в силу, его можно обжаловать Житель Вологодской области Юрий Шадрин оштрафован на 30 тысяч рублей в связи с оскорблением государства. Соответствующее решение в пятницу принял Верховажский районный суд.

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