Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государстваРИА Новости 05:18
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
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с чего всё началось
Жителя Вологодской области оштрафовали на 30 тыcяч рублей за статус «ВКонтакте» про «сказочного Путина»
В апреле за пост про «сказочного Путина» во «ВКонтакте» оштрафовали на 20 тысяч рублей жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Это было первое известной решение по статье о неуважении к власти. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за «явное неуважение к государству» в марте.Медиазона03:03
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Жителя Вологодской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление власти в соцсети
Интерфакс - Россия03:24
Жителю Верховажья назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбление Путина
Onlinevologda.ru04:41
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