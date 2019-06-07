Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государстваРИА Новости 05:18

В апреле за пост про «сказочного Путина» во «ВКонтакте» оштрафовали на 20 тысяч рублей жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Это было первое известной решение по статье о неуважении к власти. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за «явное неуважение к государству» в марте.

с чего всё началось

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