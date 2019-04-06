Политика
Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительстваВедомости 04:26
Инициатива Володина для Кремля является "новым предложением", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сказал «РИА Новости», отвечая на вопрос, обсуждается ли участие Госдумы в формировании правительства в Кремле.
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Формирование самого правительства на практике… осуществляется самим председателем правительства. Президент РФ принимает решение о составе правительства по представлению председателя, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 03:50
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Фракции поддерживают идею Вячеслава Володина об участии ГД в формировании Правительства
Государственная Дума РФ06:12
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Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
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