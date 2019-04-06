Политика

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительстваВедомости 04:26

Инициатива Володина для Кремля является "новым предложением", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сказал «РИА Новости», отвечая на вопрос, обсуждается ли участие Госдумы в формировании правительства в Кремле.
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Вячеслав Володин
Формирование самого правительства на практике… осуществляется самим председателем правительства. Президент РФ принимает решение о составе правительства по представлению председателя, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам.
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