Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительстваМосковский Комсомолец 03:40

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства

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