Политика

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительстваМосковский Комсомолец 03:40

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".
Читать в источнике
Вячеслав Володин
Формирование самого правительства на практике… осуществляется самим председателем правительства. Президент РФ принимает решение о составе правительства по представлению председателя, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 03:50

Подробнее о событии

Володин предложил разрешить Госдуме участвовать в консультациях при назначении членов правительства

Коммерсантъ03:44

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

РИА Новости06:07

Кремль назвал «новой» идею участия Госдумы в формировании правительства

РБК05:07

Кириенко не стал комментировать идею Володина об участии Госдумы в формировании кабмина

ТАСС10:48

Песков назвал новой идею об участии Госдумы в формировании кабмина

RT на русском04:13

Фракции поддерживают идею Вячеслава Володина об участии ГД в формировании Правительства

Государственная Дума РФ06:12

Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

Газета.Ru04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ

Обновлено в 13:58
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Обновлено в 09:34
Футбол

Фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за Глушакова

Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:17
Транспорт

В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро

В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:30
Здоровье

Весенняя диета: без голоданий, но с витаминами

Весенняя диета относится к легким системам питания, так как не предполагает длительного голодания или отказа от необходимых микроэлементов.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Житель Калининграда пойдет под суд за убийство таксы на глазах ребенка

Мужчина задушил собаку Калининград, 6 апреля. Жителя Калининградской области будут судить за убийство собаки на глазах ребенка.
Обновлено в 12:54
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

В Венесуэле начались акции сторонников и противников Мадуро

Обновлено в 12:38
Политика

Турция собирается использовать российские С-400 для защиты НАТО

Обновлено в 09:00
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Футбол

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 04:05
Происшествия

Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии

Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Политика

ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Иране произошел взрыв на подводной лодке

Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини

Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Общество

В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Политика

Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом

«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Происшествия

В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет

Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 07:11
Музыка

Сергей Лазарев назвал имя главного соперника на «Евровидении-2019»

Обновлено в 02:52
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора

Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»

"Ювентус" победил "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе "россонери" отличился нападающий Кшиштоф Пентек, у "бьянконери" голами отметились форварды Пауло Дибала (с пенальти) и Мойзе Кин.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди

Обновлено вчера в 08:08
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Обновлено в 06:32
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное