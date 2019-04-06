Политика
Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительстваМосковский Комсомолец 03:40
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".
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Формирование самого правительства на практике… осуществляется самим председателем правительства. Президент РФ принимает решение о составе правительства по представлению председателя, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 03:50
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Фракции поддерживают идею Вячеслава Володина об участии ГД в формировании Правительства
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