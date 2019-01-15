Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия пока не может сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
Газета.Ru02:11
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Исходя из того, что регламент не изменен и эта норма в нем осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 02:00
с чего всё началось
Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что вопрос участия России в ПАСЕ будет обсуждаться 16 января на специальном заседании комитета. Ожидается, что окончательная позиция палаты по данному вопросу будет сформирована 21 января по итогам заседания Совета Думы.Парламентская газетавчера в 10:47
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Володин: страны СЕ должны осознавать возможность неявки РФ в ПАСЕ на 2019 год
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