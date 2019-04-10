Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетяхРБК 05:07

Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости». Обращаясь к депутату, спикер Госдумы указал, что парламентарии обратили внимание на нецензурную лексику в социальных сетях Алимовой.

Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях

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