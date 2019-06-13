Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕРоссийская газета 10:58

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам о том, что может помешать возвращению России в ассамблею.

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

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