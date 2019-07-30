Политика
Володин рассказал о предрешенности судьбы ПорошенкоКомсомольская правда 09:44
29 июля бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну, уехав вместе с семьей в турецкий Стамбул. Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в его отъезде знак предрешенности судьбы бывшего лидера Незалежной.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего Президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны
Государственная Дума РФ06:05
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе артиста с женой
Вчера в ряде СМИ появилась информация, что 39-летний Михаил Галустян был замечен в обществе неизвестной женщины на борту самолета, следовавшего в Барнаул.
Обновлено в 03:50
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31
Футбол
АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера Тиля
Спортивный директор голландского футбольного клуба АЗ Макс Хайбертс рассказал о переговорах с московским «Спартаком» по поводу перехода Гуса Тиля, полузащитника коллектива из Алкмара.
Обновлено в 12:22
Футбол
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
Из-за высокой зарплаты бразильца в конфликт с руководством вступили российские игроки «Зенита», в частности, полузащитник Игорь Денисов, позднее покинувший команду.
Обновлено в 13:23
Политика
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме
Россия решила не участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, приняв во внимание формат проведения встречи.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Коломенского активиста, обвиняемого в неоднократных нарушениях на митингах, отпустили из-под домашнего ареста
Коломенский районный суд отпустил из-под домашнего ареста активиста Вячеслава Егорова, обвиняемого в неоднократном нарушении закона о митингах (ст. 212.1 УК).
Обновлено в 13:05
Футбол
«Байер» приобрел полузащитника «Хоффенхайма»
Амири, который имеет афганские корни, выступал за "Хоффенхайм" с 2015 года.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Происшествия
МВД: участники акции 27 июля имели колюще-режущие предметы
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка в эфире "России-24" заявил, что некоторые участники несогласованной акции 27 июля в Москве имели при себе колюще-режущие предметы.
Обновлено в 13:09
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Общество
Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа
Московская полиция призывает воздержаться москвичей и гостей столицы от участия в несогласованном митинге 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 13:29
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Самаре горят частные дома на площади 1,8 тыс. кв. м
"Горят уже три дома на общей площади 1,8 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:39
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19