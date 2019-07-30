Политика

Володин рассказал о предрешенности судьбы ПорошенкоКомсомольская правда 09:44

29 июля бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну, уехав вместе с семьей в турецкий Стамбул. Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в его отъезде знак предрешенности судьбы бывшего лидера Незалежной.
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