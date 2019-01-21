Володин рассказал о дисбалансе ветвей власти в КонституцииРИА Новости 07:58

Это позволило бы в том числе устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые, как отмечает и председатель Конституционного суда, и многие другие специалисты, связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти.

В Конституции сегодня отсутствует должный баланс ветвей власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что видит возможности парламента играть ключевую роль по анализу эффективности Основного закона.

Володин рассказал о дисбалансе ветвей власти в Конституции

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