Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в ГосдумеВедомости вчера в 04:31
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента. Трансляция заседания есть на сайте Госдумы.
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Если сегодня средства не доведены, то, исходя из опыта предыдущих лет, они придут в регионы в июле. Осенью закончатся конкурсы. Затем начнется спешка и очковтирательство, эффективность реализации национальных проектов будет сведена к минимуму. Мы не может себе этого позволить.
— Вячеслав Володин, российский политикУтро.ru вчера в 06:42
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Хлипкий Орешек затмил хрущевские «скотобазы» и некрологи в Telegram
Национальная служба новостей09:27
Государственная Дума перенесла «правительственный час» с главой Министерства экономического развития
Государственная Дума РФвчера в 04:43
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Футболисты московского "Спартака" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в ответном матче 1/4 финала екатеринбургскому "Уралу".
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Владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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Сербия одобрила строительство «Турецкого потока»
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МВД составило список потенциально опасных пород собак
Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак.
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Политика
Волгоградский депутат извинился за слова о пенсионерах-«тунеядцах»
Обновлено вчера в 19:57
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Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналиста
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Политика
Путин проехал на лошади из конного патруля полиции
Отмечается, что сотрудницы конной и туристической полиции сами пригласили президента России посмотреть, как они несут службу.
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Армия и оружие
В Минобороны переданы семь новых боевых вертолетов
В Ростове-на-дону на заводе "Роствертол" завершилась процедура передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолетов.
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Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко.
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Футбол
Неймар назвал «не разбирающимися в футболе» судей матча «ПСЖ» с «МЮ»
Неймар назвал позором судейство ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «МЮ», в котором французский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:3. По мнению бразильского нападающего, работавшие на матче арбитры не разбираются в футболе.
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Политика
Великобритания ввела более жесткие правила выдачи «золотых виз»
Министерство внутренних дел Великобритании изменило порядок выдачи инвестиционных или так называемых золотых виз (Tier 1), выдаваемых бизнесменам, вложившим в экономику страны не менее £2 млн.
Обновлено в 12:11
Политика
В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Футбол
Рамос поругался с Пересом и выразил готовность уйти из «Реала»
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Обновлено в 11:01
Политика
МИД Франции оштрафовали на €450 тысяч
Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тыс. за низкое число женщин на важных постах в 2017 году.
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Энергетика
«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли
«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Финансы
Запасы монетарного золота России достигли рекорда
В феврале 2019 года запасы золота увеличились на 2,4%. Общий объем резервов вырос на 1,4% — до $482,8 млрд.
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Происшествия
Подозреваемую в заказе убийства экс-заминистра Подмосковья арестовали
Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Елену Дудорову, которую обвиняют в планировании заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.
Обновлено в 10:05
Политика
Тимошенко письменно пообещала «вернуть Донбасс и Крым» Украине
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Происшествия
Один из создателей «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию
Химика Владимира Углева, который был одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», вызвали на допрос в полицию.
Обновлено в 10:10
Политика
США готовят новые санкции против Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон готовит новые финансовые санкции против Каракаса.
Обновлено в 11:14
Политика
Новое перемирие в Донбассе вступит в силу 8 марта
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Авто
Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на международном автосалоне в Женеве, где посетил стенд автомобилей российской марки Aurus.
Обновлено в 11:44
Общество
Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram
Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51
Политика
В России скорректируют Доктрину продовольственной безопасности
Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета Безопасности РФ.
Обновлено в 06:21