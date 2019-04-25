Политика

Володин прокомментировал указ о выдаче российских паспортов жителям ДонбассаLife.ru вчера в 20:17

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что упрощённая процедура выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР "призвана защитить права граждан". Об этом политик сообщил на встрече с журналистами, передаёт РИА "Новости".
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«Это явно ход на обострение»

Коммерсантъ FM02:46

Сигнал Киеву — не пытайтесь отбить силой. Путин упростил выдачу паспортов жителям Донбасса

Деловой квартал (Екатеринбург)02:49

Володин прокомментировал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Life.ruвчера в 20:17
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Транспорт

В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда

В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Политика

У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке

Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 02:56
Политика

Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН

Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:10
Происшествия

На Шри-Ланке произошел новый взрыв

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла

Обновлено в 03:06
Происшествия

Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково

В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Политика

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Обновлено в 02:12
Единоборства

Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Религия

Чистый четверг отмечают православные верующие

Обновлено в 02:30
Происшествия

Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Пугачева поблагодарила Серебренникова

Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным

Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Обновлено в 04:29
Хоккей

Георгиев признался, что ждал вызова в сборную России

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал, что ожидал вызова в сборную России для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 04:03
Хоккей

В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным

Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова

Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок

Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
Обновлено вчера в 01:16
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено вчера в 13:38
Авто

В России начались продажи обновленного Renault Kaptur

Компания Renault объявила о старте продаж обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Общество

Евгения Уваркина извинилась перед липчанами

В Липецке пропала 14-летняя девочка 2019-04-25 09:25:00 Общественность сразу за такое высказывание зацепилась и обвинила Уваркину в антисемитских воззрениях.
Обновлено в 02:38
Политика

Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца

Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 04:22
Политика

Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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