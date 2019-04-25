Политика
Володин прокомментировал указ о выдаче российских паспортов жителям ДонбассаLife.ru вчера в 20:17
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что упрощённая процедура выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР "призвана защитить права граждан". Об этом политик сообщил на встрече с журналистами, передаёт РИА "Новости".
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Сигнал Киеву — не пытайтесь отбить силой. Путин упростил выдачу паспортов жителям Донбасса
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