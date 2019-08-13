Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиянМосковский Комсомолец вчера в 14:52
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства Украины для россиян, которые подвергаются на родине политическим преследованиям.
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с чего всё началось
Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.Государственная Дума РФвчера в 14:05
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Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
Государственная Дума РФвчера в 14:05
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Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Религия
Православные пензенцы отмечают Медовый Спас
Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Песков: Пожарные в Сибири работают до «седьмого пота»
Обновлено в 08:00
Общество
В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей
Обновлено в 08:54
Общество
Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа
Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.
Обновлено в 09:20
Игры
Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat
Напомним, в июле 2019 года СМИ сообщили, что австралийский ритейлер случайно раскрыл название новой Need For Speed.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Здоровье
В Ростовской области обострилась энтеровирусная инфекция
В Ростовской области наблюдается обострение ситуации с энтеровирусной инфекцией.
Обновлено в 08:17
Экономика
Сбербанк призвал не бояться «пузыря» потребительского кредитования
Для опасений относительно «пузыря» на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% – за январь-май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.
Обновлено в 09:42
Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Футбол
Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова
Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Грузия занизила ущерб от потери российских туристов
Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
Обновлено в 01:17
Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Технологии
В России появился новый способ телефонного мошенничества
В России появился новый способ телефонного мошенничества, который получает всё большее распространение, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
СК проверяет действия фельдшера, пнувшего ногой пациентку
Следственный комитет по Ростовской области начал проверку по факту публикации видео, на котором фельдшер скорой помощи пнул лежавшую на асфальте пациентку и уехал.
Обновлено в 08:08
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Футбол
Балотелли может перейти в «Брешию»
Нападающий Марио Балотелли не исключает возможности перехода в «Брешию», сообщает gianlucadimarzio.com.
Обновлено вчера в 21:23