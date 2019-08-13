Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиянРИА Новости вчера в 16:17
Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.Государственная Дума РФвчера в 14:05
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Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
Государственная Дума РФвчера в 14:05
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Два человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
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