Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиянRT на русском вчера в 16:16
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для «преследуемых» россиян.
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с чего всё началось
Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.Государственная Дума РФвчера в 14:05
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Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
Государственная Дума РФвчера в 14:05
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Происшествия
В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими
В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено вчера в 16:52
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Производитель «Тигров» готовится к выпуску гусеничных бронемашин
«Военно-промышленная компания» (ВПК), выпускающая внедорожники и бронеавтобили «Тигр», займется созданием бронетехники на гусеничном ходу.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей
Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА
В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
Клуб «Монако», выступающий во французской футбольной Лиге 1, объявил о трансфере нападающего испанской «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.
Обновлено в 04:22
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Игры
Blizzard рассказала о своих планах в отношении Diablo III
Blizzard продолжит выпускать тематические сезоны для Diablo III.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика
В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку
Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
«Ливерпуль» провел тренировку с мальчиком без ног. Видео
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вместе с одноклубниками во вторник 13 августа провели тренировку с детьми c ампутированными нижними конечностями, соответствующим видео поделился Sky Sports в Twitter.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
Ситуация постепенно становится спокойной.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон
В Сети появился трейлер фильма "Маленькие женщины" по роману Луизы Мэй Олкотт.
Обновлено в 00:11
Общество
В Минтруда прокомментировали переход на четырехдневную рабочую неделю
В пресс-службе Министерства труда прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Братске убившего школьницу мужчину приговорили к 20 годам колонии
Суд признал виновным 44-летнего жителя города Братска в Иркутской области в убийстве девятилетней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 00:54
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Гаджеты
OnePlus раскрыла название будущего смарт-телевизора и логотип
Хотя на форуме компании пока нет никаких сообщений по поводу сроков выхода OnePlus TV, ресурс The Next Web утверждает, что было объявлено о запуске смарт-телевизора в сентябре.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Экономика
США притормозили торговую войну с Китаем
Накануне аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs пришли к выводу, что американскую экономику ждет спад в случае затяжной торговой войны с Китаем.
Обновлено вчера в 10:43