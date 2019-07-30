Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с УкраиныИзвестия 09:15
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом во вторник, 30 июля, сообщается на сайте нижней палаты парламента. По его словам, судьба глав государств, пришедших к власти путем «оранжевой революции», предрешена.
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Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего Президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны
Государственная Дума РФ06:05
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