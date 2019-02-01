Володин призвал ПАСЕ вернуть России взносы за три годаВедомости 14:23

Исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причем, это было не по нашей вине, а, исходя из того решения, которое было принято — хотелось бы, чтобы Парламентская Ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие.

Совету Европы следует вернуть взносы России, так как российская делегация на протяжении трех лет не участвовала в работе Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс». По словам Володина, при этом Москва регулярно перечисляла взносы.

Володин призвал ПАСЕ вернуть России взносы за три года

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