Политика
Володин прервал и перенес выступление Орешкина в ГосдумеРБК 03:28
В среду, 6 марта, в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин. Однако его прервал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Трансляцию выступления смотрел корреспондент РБК.
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Давайте уйдем от общих рассуждений, давайте будем говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс 03:31
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В ГД проходит «правительственный час» с участием Министра экономического развития
Государственная Дума РФ02:20
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Общество
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В Нижегородской области построят первый в России частный космодром
Соглашение о строительстве первого в России частного космодрома подписано между Нижегородской областью и компанией "Космокурс", сообщили РИА Новости в среду в правительстве региона.
Обновлено в 03:54
Политика
Украинский журналист ответил на обвинения СБУ
Украинский журналист Владимир Скачко ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в призыве к нарушению территориальной целостности страны.
Обновлено в 03:36
Политика
Алексис Родзянко: Россия и США получили не перезагрузку, а перегрузку
Опечатка в надписи на кнопке, на которой оказалось слово "перегрузка", задала тон развитию отношений между двумя странами на последующие годы, считает глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.
Обновлено в 03:00
Общество
Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в двух марках сливочного масла
Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты «Росконтроля» проверили сливочное масло на российских прилавках.
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Политика
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Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
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В Белгороде в ночь на 6 марта мужчина попытался покончить с собой на Соборной площади перед зданием областного правительства, сообщил портал «БелПресса».
Обновлено в 03:07
Происшествия
Под Рязанью фальшивомонетчик подделывал деньги с помощью мишуры
Полицейские задержали мужчину, который подделывал двухтысячные купюры с помощью мишуры и расплачивался ими в магазинах Рязанской области.
Обновлено в 02:54
Общество
Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски
Во время рассмотрения иска рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) к МВД и Роскомнадзору по поводу блокировки клипа «Иуда» на YouTube выяснилось, что Советский суд Краснодара 12 декабря 2018 года предписал заблокировать еще три клипа музыканта, сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки».
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Обновлено в 04:05
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Карлос Гон освобожден из тюрьмы под залог в $9 млн
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Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли
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Экономика
Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%
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Происшествия
В Таиланде россиянка погибла после падения с балкона отеля
В Патонге на тайском острове Пхукет погибла 27-летняя гражданка России. По версии полиции, женщина упала с высоты.
Обновлено в 04:09