Володин прервал выступление Орешкина в ГосдумеИнтерфакс 03:47

У нас с вами тема о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национальных проектов. Так что нам необходимо строить разговор совершенно конкретный исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

Происшествия В Москве напали на мать и брата Юрия Дудя Мать известного видеоблогера и спортивного журналиста Юря Дудя подверглась нападению в Москве.

Общество Госдума запретила размещение хостелов в многоквартирных домах Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов.

Финансы Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.

Происшествия При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве.

Происшествия Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС.

Политика Россия вводит неотложные меры по противодействию кори Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, рассказала «РИА Новости» глава ведомства Анна Попова.

Происшествия Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.

Политика Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, сообщил источник Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Общество Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.

Происшествия ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5,1 тыс. Хорошавину Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €5,1 тыс. бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, говорится в решении, опубликованном в базе суда.

Экономика Росстат посчитал сколько денег россияне накопили за 2018 год Росстат посчитал сколько денег россиянам удалось накопить за 2018 год. Всего люди смогли отложить сумму в 3 триллиона рублей.

Экономика РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банк Банк "Российская финансовая корпорация" не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний в кредитную организацию, сообщил ТАСС представитель банка.

Политика Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).

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Армия и оружие В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».

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Авто Mitsubishi ASX 2019 с новым фирменным дизайном дебютировал в Женеве Компания Mitsubishi на открывшемся моторшоу в Женеве официально представила модернизированный кроссовер ASX.

Экономика Четыре новых российских миллиардера вошли в рейтинг Forbes Член совета директоров группы "Сафмар" Саид Гуцериев, председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, владелец холдинга "Норебо" Виталий Орлов и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошли в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, сообщает издание на своем официальном сайте.