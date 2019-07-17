Политика
Володин предложил внести изменения в КонституциюРИА Новости 04:54
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства. Об этом говорится в статье политика, опубликованной в Парламентской газете.
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Это точка зрения спикера нижней палаты парламента - Госдумы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 08:32
с чего всё началось
Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.Парламентская газета01:00
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