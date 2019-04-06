Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительствоГазета.Ru 04:52
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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В развитие этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств.
— Вячеслав Володин, российский политикRT на русском 03:51
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Фракции поддерживают идею Вячеслава Володина об участии ГД в формировании Правительства
Государственная Дума РФ06:12
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