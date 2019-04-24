Экономика
Володин назвал восемь регионов с потенциалом доноровREGNUM 06:15
Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит перспективы у восьми регионов перейти в группу регионов-доноров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.
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Было бы правильно взять и сформулировать перед собой задачу, чтобы по этим регионам отдельно отрабатывать подходы, чтобы они перешли на сбалансированный бюджет. Иначе у нас экономически сильные регионы будут находиться в зоне дотационной.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 07:19
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Володин призвал пересмотреть межбюджетные отношения для устойчивой работы регионов
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