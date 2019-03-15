Политика
Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе УкраиныИзвестия 08:26
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.
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В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась,.. и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 05:43
с чего всё началось
В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.ИА Крыминформ05:07
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