Политика

Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе УкраиныИзвестия 08:26

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.
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Вячеслав Володин
В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась,.. и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 05:43
с чего всё началось

Спикер Госдумы предложил взыскать с Украины компенсацию за 25-летнюю аннексию Крыма

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