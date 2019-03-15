Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию КрымуГазета.Ru 05:33

В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.

с чего всё началось

В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась,.. и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.

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