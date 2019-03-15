Политика
Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию КрымуГазета.Ru 05:33
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Читать в источнике
Оценить419
В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась,.. и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 05:43
с чего всё началось
В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.ИА Крыминформ05:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»
В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Политика
Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии
Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.
Обновлено в 10:49
Здоровье
В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии
Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
Обновлено в 09:13
Происшествия
«Аэрофлот» не исключил отказа от покупки Boeing 737 Max для «Победы»
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может отказаться от покупки Boeing 737 Max, если американский производитель не решит проблемы с безопасностью этих самолетов до ноября.
Обновлено в 10:21
Общество
Узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы
Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна
Двадцать два депутата Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Очевидец рассказал о теракте в Новой Зеландии
Свидетель атаки на мечеть в новозеландском Крайстчерче рассказал о трагедии.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Американские солдаты помочились на памятник Свободы в Латвии
Полиция Риги оштрафовала двух американских военнослужащих, справивших нужду на памятник Свободы, передает агентство LETA.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о состоянии певицы
Состояние певицы Юлии Началовой стабильное, ухудшений нет, сообщила РИА Новости ее пиар-менеджер Анна Исаева.
Обновлено в 08:46
Экономика
Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ
Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Политика
В МИД назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию
Ранее в пятницу представитель МИД Турции заявил РИА Новости, что визит Сергея Лаврова в Анталью, который планировался на 18 марта, отложен на более поздний срок, не уточнив причину переноса.
Обновлено в 10:31
Экономика
Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных
Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Футбол
В Лиге чемпионов прошла жеребьевка четвертьфиналов
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.
Обновлено в 11:16
Технологии
В правительстве предпочли конкурентную модель единому оператору 5G
Создание в РФ единого инфраструктурного оператора сетей 5G не является приоритетным вариантом, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 11:14
Политика
США, Британия, Германия и Франция отказались восстанавливать Сирию
США, Великобритания, Германия и Франция не намерены оказывать помощь в восстановлении Сирии.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище
Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23
Транспорт
Собянин раскритиковал хитрый способ не платить за парковку
Обновлено в 10:31
Политика
В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Спорт
Хованцев психанул из-за вопросов о составе сборной по биатлону
Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказался назвать спортсменов, которые представят сборную России в эстафетных гонках на чемпионате мира в Швеции, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Советника красноярского губернатора задержали по делу о мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержали советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 11:10
Политика
Экс-жена Грудинина опасается его депутатского мандата
Глава подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сможет использовать свою возможную депутатскую неприкосновенность во время бракоразводного процесса, опасается его экс-супруга Ирина.
Обновлено в 10:41
Политика
Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Общество
В Минтрансе намерены установить минимальные габариты ручной клади
Министерство транспорта России планирует установить минимальные для авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади.
Обновлено в 11:14
Финансы
Доллар обновил октябрьский минимум на Мосбирже
Американская валюта обновила минимум с октября 2018 года.
Обновлено в 11:13