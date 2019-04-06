Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в КонституциюRT на русском 10:13
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
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Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию основного закона, не нужны. Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.
— Дмитрий Медведев, российский политикМИР 24 10:54
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Культура
В «Зодиаке» прошел поэтический вечер, посвященный творчеству Чуковского
29 марта в клубе «Зодиак» состоялся литературный поэтический вечер, который был посвящен детскому писателю Корнею Чуковскому, на произведениях которого выросло несколько поколений наших соотечественников.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Политика
Эрдоган объяснил выбор Турции в пользу российских ЗРК С-400
США не смогли предложить Турции те же условия для соглашения по противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
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Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
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Обновлено в 08:49
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель
Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Обновлено в 10:08
Теннис
Шарапова приняла участие в съемках фильма
Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях
Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выступило против инициативы вернуть алкоголь во все учреждения культуры.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей
Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами
В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами в адрес правительственных учреждений от имени «Национал-социалистического наступления», передает канал n-tv 5 апреля.
Обновлено вчера в 06:11
Религия
Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Обновлено в 02:00
Спорт
Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57