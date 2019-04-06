Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в КонституциюRT на русском 10:13

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Читать в источнике
Дмитрий Медведев
Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию основного закона, не нужны. Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.
— Дмитрий Медведев, российский политикМИР 24 10:54

Подробнее о событии

Медведев после идеи Володина назвал неактуальными изменения в Конституции

РБК10:41

Медведев отверг предложенные Володиным корректировки Конституции

Коммерсантъ10:31

Медведев выступил против вмешательства парламента в работу кабмина

Говорит Москва10:01

Медведев заявил об отсутствии необходимости изменения Конституции

ТАСС10:09

Медведев прокомментировал предложение внести поправки в Конституцию

РИА Новости09:54

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

RT на русском10:13

Медведев не увидел необходимости в корректировках Конституции России

Интерфакс10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Культура

В «Зодиаке» прошел поэтический вечер, посвященный творчеству Чуковского

29 марта в клубе «Зодиак» состоялся литературный поэтический вечер, который был посвящен детскому писателю Корнею Чуковскому, на произведениях которого выросло несколько поколений наших соотечественников.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Политика

Эрдоган объяснил выбор Турции в пользу российских ЗРК С-400

США не смогли предложить Турции те же условия для соглашения по противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Экономика

Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов

Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на московское дерби

Обновлено в 11:02
Происшествия

В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель

Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС

Обновлено в 10:08
Теннис

Шарапова приняла участие в съемках фильма

Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях

Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выступило против инициативы вернуть алкоголь во все учреждения культуры.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей

Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Обновлено в 08:45
Общество

В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами

В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами в адрес правительственных учреждений от имени «Национал-социалистического наступления», передает канал n-tv 5 апреля.
Обновлено вчера в 06:11
Религия

Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения

7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Обновлено в 02:00
Спорт

Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное