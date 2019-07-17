Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.

с чего всё началось

Здесь нет совершенно никаких предложений по изменению формы правления в нашей стране. У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламентскую.

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