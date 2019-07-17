Политика
Володин предложил изменить КонституциюГазета.Ru 04:10
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства. Об этом сообщает "Парламентская газета".
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Здесь нет совершенно никаких предложений по изменению формы правления в нашей стране. У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламентскую.
— Сергей Неверов, российский политикВзгляд.ру 05:03
с чего всё началось
Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.Парламентская газета01:00
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Лысаков: базовые ценности Конституции незыблемы, но определённые положения надо изменить
Парламентская газета08:10
Сергей Неверов: идеи, озвученные в статье Вячеслава Володина, необходимо обсуждать
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