Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.

с чего всё началось

Это точка зрения спикера нижней палаты парламента - Госдумы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства. Об этом сообщает "Парламентская газета".

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