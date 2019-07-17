Политика

Володин предложил изменить КонституциюГазета.Ru 04:10

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства. Об этом сообщает "Парламентская газета".
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Дмитрий Песков
Это точка зрения спикера нижней палаты парламента - Госдумы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 08:32
с чего всё началось

Живая Конституция развития

Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.
Парламентская газета01:00

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Что произошло за день: среда, 17 июля

Интерфакс13:20

Сергей Неверов: идеи, озвученные в статье Вячеслава Володина, необходимо обсуждать

Государственная Дума РФ04:48

Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию

РБК08:00

Песков назвал статью Володина о Конституции его личной точкой зрения

ТАСС08:10

Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции

Ведомости08:48

В Кремле назвали статью Володина по Конституции темой для дискуссии

РИА Новости08:04

Песков назвал статью Володина о Конституции поводом для дискуссии

Парламентская газета09:40
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