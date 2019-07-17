Политика

Володин допустил точечные изменения в КонституцииТАСС 01:52

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
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Сергей Неверов
Здесь нет совершенно никаких предложений по изменению формы правления в нашей стране. У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламентскую.
— Сергей Неверов, российский политикВзгляд.ру 05:03
с чего всё началось

Живая Конституция развития

Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.
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