Политика
Володин допустил точечные изменения в КонституцииТАСС 01:52
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
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Здесь нет совершенно никаких предложений по изменению формы правления в нашей стране. У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламентскую.
— Сергей Неверов, российский политикВзгляд.ру 05:03
с чего всё началось
Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.Парламентская газета01:00
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Аксаков считает, что участие Госдумы в назначении министров поможет им в работе
Парламентская газета09:10
Сергей Неверов: идеи, озвученные в статье Вячеслава Володина, необходимо обсуждать
Государственная Дума РФ04:48
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Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
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Авиакатастрофа под Донецком превратилась в вопрос большой политики, породивший множество версий касательно причин трагедии.
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«Король Лев» из мультфильма прыгнул в фотореализм
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Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
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США ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
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Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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В Суровикине Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно.
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На Северном флоте начались практические занятия по воздушно-десантной подготовке в летнем периоде обучения.
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PopCap объявила о разработке Plants vs. Zombies 3
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Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
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