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с чего всё началось

Здесь нет совершенно никаких предложений по изменению формы правления в нашей стране. У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламентскую.

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