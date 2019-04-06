Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительстваРБК 06:21

В Конституцию России должны быть внесены поправки, которые позволят Госдуме принимать участие в формировании правительства. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Вячеслав Володин
В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.
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