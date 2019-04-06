Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительстваРБК 06:21
В Конституцию России должны быть внесены поправки, которые позволят Госдуме принимать участие в формировании правительства. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 04:40
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Фракции поддерживают идею Вячеслава Володина об участии ГД в формировании Правительства
Государственная Дума РФ06:12
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