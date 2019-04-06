Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительстваРБК 03:38

В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.

В Конституцию России должны быть внесены поправки, которые позволят Госдуме принимать участие в формировании правительства. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Общество Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.

Политика Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.

Общество Роскомнадзор предотвратил незаконную продажу 27 тысяч SIM-карт Роскомнадзор вместе с МВД в январе-марте этого года предотвратил нелегальную продажу более 27,2 тысяч SIM-карт.

Политика Луценко предложил еще одно необычное место для дебатов Порошенко и Зеленского Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил провести политические дебаты с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве с рядом условий.

Политика Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.

Армия и оружие Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.

Шоу-бизнес Дмитрий Харатьян победил алкоголизм благодаря церкви Дмитрий Харатьян рассказал, что избавиться от зависимости было очень непросто, он решил обратиться к вере и стал ходить в церковь.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Общество В двадцати российских регионах 15 апреля отключат аналоговое вещание В рамках перехода России на цифровое телевещание 15 апреля в 20 регионах второй волны отключения аналогового сигнала будет выключен 1881 передатчик, сообщил генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко.

Происшествия Поезд протаранил машину скорой помощи в Польше Пассажирский поезд около польского города Пущиково на большой скорости врезался в машину скорой помощи, которая застряла на путях перед опущенным шлагбаумом.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Происшествия Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Шоу-бизнес Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.

Происшествия Одного из организаторов протестов отправили под арест Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.

Происшествия Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».

Космос «Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса Транзит по солнечному диску Фобоса, размер которого составляет около 23 километров, был пойман камерой «Curiosity» 26 марта 2019 года на 2359-й день его пребывания на Марсе, а менее крупного Деймоса диаметром 6,2 километра – 17 марта 2019 года на 2350 сол.

Политика Ассанж требует от Швеции миллион долларов Судебные издержки Ассанж оценил в миллион долларов.

Наука В Китае показали самый длинный в мире электробус Представители китайской компании BYD Auto презентовали полностью электрический автобус.

Здоровье Москвичи смогут проверить давление в павильоне МЦД Москвичи могут измерить рост, вес, артериальное давление и сдать кровь. Давать рекомендации в павильоне МЦД будут ведущие московские врачи.

Религия Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения 7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.

Космос Зонд NASA Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на минимальное расстояние Вчера, 4 апреля, зонд NASA Parker Solar Probe завершил свою очередную миссию, приблизившись к Солнцу на минимальное расстояние.